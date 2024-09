50 giochi di PlayStation e i primi giochi di Gamecube e PS2 potrebbero presto arrivare su Antstream Arcade

Il servizio di cloud gaming in abbonamento Antstream Arcade , dedicato completamente al mondo del retrogaming, sta per arricchirsi di nuovi titoli. Stando a Mike Rouse, il CEO della compagnia, presto arriveranno circa 50 giochi del catalogo di PS1 , e potrebbero arrivare i primi di quelli del Gamecube e di PlayStation 2 , console attualmente non rappresentate nel servizio. Da notare che tra i 1300 titoli del catalogo di Antstream Arcade, già figurano dei giochi di PS1.

La notizia arriva da una dichiarazione fatta da Rouse, che gestisce anche il canale YouTube Retro Gamer Boy, alla testata GameRant, cui ha detto: "Abbiamo già la licenza di moltissimi giochi per PlayStation. Quindi stiamo solo valutando quali giochi lanciare e in quale settimana farlo. Stiamo anche provando a equilibrare i lanci tra le diverse piattaforme, i giochi già presenti e le richieste delle persone. Quindi se la gente chiede più giochi di PlayStation, cercheremo di aggiungere più giochi di PlayStation. Abbiamo già la licenza di 50 giochi PlayStation e altre stanno arrivando."

Stando a quanto riportato da GameRant, Antstream starebbe cercando di aggiungere dei sistemi più recenti al servizio, in particolare PlayStation 2 e GameCube. Attualmente però non sono stati annunciati giochi per questi due sistemi, ma in futuro chissà, visto anche i livello raggiunto nell'emulazione di entrambi.

Per il resto vi ricordiamo che Antstream Arcade è disponibile su Xbox, PlayStation, Epic Games Store, iPhone, iPad, Android, Samsung TV, PC, Mac e Linux. Recentemente sempre Rouse ha spiegato come mai secondo lui il retrogaming sia così popolare, tanto che alcuni vivono tranquillamente giocando solo ai titoli del passato.