Al cosplay di Fubuki da One-Punch Man firmato da michi_kyunn non manca davvero nulla

I fan di One-Punch Man stanno aspettando ormai da anni l'arrivo della terza stagione dell'anime, già confermata ma al momento sprovvista di una data di uscita scolpita nella pietra. Per ingannare il tempo in vista del proseguo delle avventure di Saitama e degli altri strambi personaggi ideati da One, vi proponiamo un cosplay di Fubuki firmato da michi_kyunn.

Fubuki, conosciuta anche con gli alias di Blizzard of Hell e Tempesta, è classificata al primo posto tra quelli di rango B dell'Associazione degli Eroi che difende la Terra da minacce di ogni genere. I suoi poteri consistono nella psicocinesi grazie alla quale può generare dei tornado, volare e all'occorrenza creare delle barriere protettive. La sua potenza come esper è seconda solo a quella della sorella maggiore Tatsumaki, che milita ai vertici degli eroi di rango S.