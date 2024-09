Il cosplay di Juliet da Lollipop Chainsaw RePop di Sophie S festeggia il lancio della remaster con stile

Lollipop Chainsaw RePop è arrivato nei negozi pochi giorni fa, permettendo ai fan di vecchia data e nuovi giocatori di rivivere la folle avventura nata dalla mente di Suda51 a base di cheerlader e mangiacervelli. Per festeggiare il lancio Sophie S , conosciuta anche come peachmilky_ sui social, ci propone dei nuovi scatti del suo cosplay di Juliet Starling .

La divisa perfetta per dare la caccia agli zombie a San Romero

C'è poco da dire sul cosplay di Juliet Starling firmato da Sophie S, se non che rasenta la perfezione. Come possiamo vedere negli scatti qui sotto non manca nulla, dall'acconciatura con codicini all'iconica divisa da cheerlader della San Romero e l'immancabile motosega rosa usata dal personaggio per smembrare gli zombie.

