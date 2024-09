Hermione nel cosplay di grange_air propone scatti autunnali per iniziare l'anno scolastico con Harry Potter

Hermione è una nata babbana, ovvero un ragazza che proviene da una famiglia non magica ma che è comunque in grado di usare la magia. La giovane si dimostra subito una grande studiosa e una abile lanciatrice di incantesimi. Nella storia è grande amica Harry e Ron e spesso rappresenta la voce della ragione nel trio.

Con il lento avvicinarsi dell'autunno è pronto a iniziare un nuovo anno a Hogwarts nel mondo di Harry Potter . Il mondo del cosplay allora diventa un mezzo perfetto per sentirsi già nella stagione delle foglie cadenti. Possiamo ad esempio ammirare questo cosplay di Hermione Granger realizzato da grange_air .

Le foto del cosplay di Hermione

grange_air ci propone un cosplay perfettamente autunnale, nello sfondo e nel vestiario di Hermione Granger, che non può certo aspettarsi giornate calde nelle lande del castello di Hogwarts. La giovane non manca di indossa ogni elemento che la contraddistingue come appartenente ai Grifondoro.

