PS6 rischia di non impressionare a causa dei passi in avanti tecnologici di PS5 Pro? Il CEO risponde

PS5 Pro deve ancora essere pubblicata, ma ovviamente una compagnia come Sony sta già pensando al futuro, visto che per realizzare un nuovo hardware servono anni e anni di pianificazione. In altre parole, la compagnia giapponese sta certamente già lavorando a PlayStation 6 , nome non ufficiale ma alquanto scontato della prossima piattaforma di Sony Interactive Entertainment.

Le parole del CEO di Sony su PS6

Le informazioni provengono da una intervista con la testata Nikkei. A parlare è il CEO di Sony's Platform Business Group - Hideaki Nishino - al quale è stato chiesto se la pubblicazione di PlayStation 5 Pro possa rendere più difficile creare una PS6 in grado di impressionare il pubblico.

PS6 venderà a parte il lettore ottico?

Il senso della domanda, nel caso non fosse chiaro, è che visto che PS5 Pro ha già fatto dei passi in avanti tecnologici (secondo Nikkei, precisiamo), le caratteristiche di PS6 potrebbero sembrare meno d'impatto rispetto al salto tecnologico che ci sarebbe calcolando la sola PS5 base. Ovviamente è tutto un discorso generico e ipotetico, visto che non abbiamo idea di come sarà PlayStation 6.

La risposta di Nishino è ovviamente stata molto semplice: "C'è ancora molto che possiamo fare". Il CEO ha indicato "la qualità visiva" dei videogiochi, come un esempio di elementi che potrebbero essere potenziati da un nuovo hardware. Non è un dettaglio però così interessante e, per fortuna, Nishino amplia il discorso affermando che Sony "aggiornerà anche altri elementi". Un nuovo controller? Nuove funzioni che cambieranno il modo di giocare? Non possiamo saperlo.

Come detto, si tratta di poche parole e volutamente vaghe, ma confermano che Sony è già al lavoro su PS6 e sta pensando a come realizzare questa piattaforma nel modo migliore per fare passi in avanti nel mercato videoludico.

Forse un buon modo è proporre giochi di qualità e che sfruttano le unicità della piattaforma, come Astro Bot.