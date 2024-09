MacBook Air M2, il notebook Apple vola al minimo storico su Amazon

Se siete alla ricerca di un notebook con un buon rapporto qualità / prezzo, siete decisamente nel posto giusto al momento giusto: quest'oggi infatti Amazon Italia vi propone MacBook Air M2 in offerta al minimo storico con un ottimo 24% di sconto , consentendovi di risparmiare oltre 300 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. MacBook Air M2 è disponibile in offerta su Amazon a soli 949 euro , contro i 1249 euro del prezzo consigliato. Il notebook è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita a casa vostra.

Le caratteristiche salienti di MacBook Air M2

Il vero punto cruciale di questo notebook è sicuramente rappresentato dal suo chip Apple M2, in grado di garantire elevate prestazioni per ogni uso, dai software di fotoritocco al videoediting. Nel caso dell'offerta proposta da Amazon MacBook Air M2 si presenta nella sua colorazione Galassia, davvero elegante e perfetta per tutti i gusti.

MacBook Air M2

Ottima l'autonomia grazie alla batteria in grado di garantire fino a 18 ore di schermo acceso, permettendo di arrivare tranquillamente alla fine della giornata senza particolari problemi. Per non parlare dello splendido display Liquid Retina da 13 pollici di diagonale, che vi consentirà di godere al massimo dei vostri contenuti multimediali.