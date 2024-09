Nightingale si rivoluzione con l'aggiornamento Realms Rebuilt: vediamo il trailer e i dettagli

Nightingale - il gioco di sopravvivenza di Inflexion Games in accesso anticipato da febbraio - non ha avuto una buona partenza ma il team è regolarmente al lavoro per migliore l'opera. Ora, la compagnia di sviluppo è pronta per consegnare ai giocatori una nuova versione del videogioco.

Parliamo di Nightingale v0.5.0, chiamato "Realms Rebuilt", un nome che chiaramente fa intendere che l'intendo del team è di ricreare ciò che precedentemente non funzionava.