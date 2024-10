Il team di Nightingale licenzia e chiude uno degli studi: svela cosa ne sarà del gioco

Inflexion Games - team del gioco di sopravvivenza Nightingale - ha annunciato che a causa degli scarsi risultati in accesso anticipato del loro gioco non ha modo di supportare lo sviluppo tanto quanto inizialmente preventivato e ha quindi deciso di chiudere l'ufficio del Regno Unito e di ristrutturare quello canadese.

Il messaggio completo del CEO di Nightingale

In un messaggio condiviso su Twitter, il CEO di Inflexion Games ha scritto: "Le ultime settimane qui a Inflexion Games sono state incredibilmente impegnative e nessuna parola può esprimere adeguatamente la tristezza che proviamo. Come molti altri studi negli ultimi anni, siamo stati colpiti dalla cruda realtà dell'industria e, dopo aver esplorato ogni possibile opzione, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di lasciare andare alcuni dei nostri notevoli e talentuosi membri del team."

"Sebbene siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con Nightingale fino ad oggi - così come dell'entusiasmo e del supporto della nostra comunità - la pubblicazione in Early Access non ha avuto un successo commerciale sufficiente per continuare lo sviluppo alle dimensioni precedenti del nostro studio. Di conseguenza, in Canada stiamo affrontando un processo di ristrutturazione e chiuderemo anche il nostro ufficio nel Regno Unito".

"La nostra priorità è sostenere ogni membro del team colpito dalle riduzioni mentre cerca nuove opportunità. Li ringraziamo per il loro inestimabile contributo a Nightingale: non sarebbe stato possibile senza il loro immenso talento e la loro passione per l'avventura nelle Faewild."

"Sebbene questo sia un momento difficile per l'intero team, continueremo a lavorare instancabilmente, al fianco dei nostri giocatori, mentre andiamo avanti come studio. Sarò disponibile a rispondere alle domande della comunità e fornirò presto maggiori dettagli sui nostri prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, spero che i nostri giocatori si uniscano a me nell'esprimere un sentito ringraziamento ai membri del nostro team in partenza per tutto ciò che hanno contribuito a fare".

