La beta di Monster Hunter Wilds non è ancora attiva su Steam ma il numero di giocatori sta salendo molto

La beta di Monster Hunter Wilds è attiva su PlayStation 5 per gli abbonati di PlayStation Plus e sarà presto disponibile anche per i non abbonati e per i giocatori PC e Xbox Series X | S. "Presto", ma non ora. Pare però che ai giocatori di Steam non interessi minimamente la cosa, perché stanno affollando la schermata di avvio della versione di prova.

I dettagli sulla beta di Monster Hunter Wilds

La beta aperta per tutte le piattaforme inizierà il primo novembre alle quattro del mattino italiano. Per gli americani sarà ancora il 31 ottobre, tecnicamente, ma per loro saranno le 20:00 di sera sulla costa del pacifico. Fusi orari a parte, al momento della scrittura su PC non è ancora possibile giocare e ci vorranno ancora un po' di ore per farlo.

Probabilmente una parte dei giocatori sta avviando già la beta per far compilare gli shader ed essere pronti per giocare al momento dell'avvio effettivo. Considerando i numeri che sta già facendo, supponiamo che quando sarà veramente disponibile la fase di prova di Monster Hunter Wilds potrà contare su un numero di utenti veramente grande.

Infine, ricordiamo che l'open beta di Monster Hunter Wilds conferma la modalità Performance a 60 fps e uscita a 120Hz su PS5.