I requisiti PC di Monster Hunter Wilds sono stati aggiornati con le specifiche per 1440p e Ultra in 4K

A poche ore dall'inizio dell'open beta di Monster Hunter Wilds su PC (oltre che su Xbox Series X|S e PS5), Capcom ha aggiornato i requisiti di sistema includendo quelli "alti" per 1440p e 60 fps e "ultra" per 4K e 60 fps.

In entrambi i casi si parla di target con frame generation attivo (nonostante in generale è sconsigliato per raggiungere i 60 fps) e upscaling tramite DLSS 3.5 e AMD FSR 3.0. È interessante notare che i requisiti in termini di CPU non cambiano passando da quelli raccomandati per il 1080p a dettagli medi a quelli Ultra. Per raggiungere il target del 4K a 60 fps viene raccomandata una scheda video con 12 GB di VRAM e in particolare la RTX 4070 Ti o una RX 7800 XT.