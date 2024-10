L'open beta di Monster Hunter Wilds è alle porte, ecco date del preload e dimensioni su PC e console

Per prima cosa, ricordiamo che le date della beta, che si svolgerà in due parti . La prima sarà in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus su PS5 e inizierà aalle 04:00 italiane di martedì 29 ottobre per poi concludersi alle 03:59 di giovedì 31 ottobre. La seconda fase sarà ad accesso libero e su tutte le piattaforme (quindi incluse Xbox Series X|S e PC), avrà inizio alle 04:00 italiane dell'1 novembre e si concluderà alle 03:59 di lunedì 4 novembre.

La prossima settimana prenderà il via l' open beta di Monster Hunter Wilds , fondamentalmente la prima occasione per la maggior parte dei fan di provare con mano l'attesissimo nuovo capitolo della serie Capcom. Vediamo i dettagli su date e orari del preload e le dimensioni del client .

Contenuti della beta e ricompense nel gioco completo

Ricordiamo che l'open beta sarà divisa in tre parti. La prima è l'editor dei personaggi e del Palico, tramite il quale potrete anche trasferire il vostro cacciatore o cacciatrice al gioco completo una volta disponibile. Troveremo poi una missione della storia singleplayer in cui verranno spiegati i comandi base e affronteremo un Chatacabra. Infine, ci sarà una missione di caccia, affrontabile in single player o in multiplayer, in cui dovremo eliminare un Doshaguma Alpha (ma teoricamente nulla ci vieta nel tempo limite di cacciare anche gli altri mostri che girovagano nella mappa, come il Balahara e il Rey Dau).

Il pendente in omaggio per la partecipazione alla beta di Monster Hunter Wilds

Partecipando alla beta riceverete nel gioco completo due bonus, il primo è un pendente per adornare l'arma o il Seikret, mentre l'altro è un pacchetto che include vari oggetti curativi utili, come Megapozioni, Pillole della Salute, nonché un piccolo quantitativo di Sfere Armatura (necessarie per migliorare le armature).

Monster Hunter Wilds sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 febbraio 2025. Oltre all'annuncio dell'open beta, pochi giorni fa Capcom ha pubblicato anche il quinto trailer che presenta un nuovo bioma e mostri inediti per la serie.