Due esclusive per Nintendo Switch si contendono la vetta della classifica dell'eShop di questa settimana

Nintendo Switch si sarà anche avviato sul viale del tramonto, ma a quanto pare continua a proporre nuovi giochi in esclusiva in grado di attirare moltissimi giocatori. Lo dimostra anche la classifica dell'eShop dell'ultima settimana, che vede al primo posto Super Mario Party Jamboree e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Il gradino più basso del podio invece è stato conquistato da Hogwarts Legacy che continua a registrare vendite eccezionali nonostante sia uscito oltre un anno e mezzo fa. Per il resto la classifica include i classici evergreen più gettonati per Switch, come Stardew Valey, Among Us, Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe.