Call of Duty: Black Ops 6 su Steam ha una media valutazioni bassa a causa di crash e problemi con il launcher

Per la precisione al momento il gioco ha valutazioni "nella media", con solo il 67% di recensioni positive . Ciò non sembrerebbe dovuto ai contenuti del gioco in sé, anzi molti hanno elogiato la campagna e le modalità multiplayer, quanto piuttosto per una serie di magagne, tra chi menziona crash dell'applicazione frequenti e il problematico launcher della serie .

Call of Duty: Black Ops 6 è finalmente disponibile e su Steam ha già superato i numeri di affluenza del precedente capitolo della serie. Tuttavia, per il momento la media di valutazioni positive è relativamente bassa, a causa di una serie di problemi che si spera vengano risolti nei prossimi giorni.

I problemi segnalati su Steam

Per quanto riguarda i crash sono state aperte anche molte discussioni nel forum di Steam da utenti in cerca di una possibile soluzione. Ad esempio, Thelostdude ha commentato: "L'ho comprato ieri e non sono riuscito a giocare una sola partita. Si chiude sempre quando cerco di avviare il gioco. L'ho reinstallato e ancora non riesco nemmeno a caricare il menu."

Uno scontro a fuoco in Call of Duty: Black Ops 6

I problemi relativi al launcher di Call of Duty, necessario su Steam per avviare Black Ops 6, purtroppo non sono nulla di nuovo e sono simili a quelli riscontrati dai giocatori di Warzone e gli altri capitoli della serie.

"In questo momento per lanciare Black Ops 6 -> apro Steam, poi clicco sul gioco Call Of Duty che ho nella mia libreria. Aspetto che si carichi per 5 minuti, dopo avermi chiesto di riavviare più volte per alcuni "aggiornamenti necessari", poi quando ho finito navigo nel launcher per trovare Black Ops 6. Clicco sul gioco e mi chiede quale versione voglio giocare in Campagna. Clicco sul gioco e mi chiede quale versione voglio giocare, la Campagna o il multiplayer. Dopo aver cliccato su una delle due versioni, il primo launcher si chiude, quindi si avvia Black Ops 6 vero e proprio. Dopo avermi chiesto di riavviare più volte per alcuni aggiornamenti necessari, sono entrato e pronto a giocare nella modalità che ho scelto (Campagna o Multigiocatore). Se voglio cambiare modalità devo uscire dal gioco, aprire il primo launcher, scegliere la modalità diversa, chiudere il primo launcher e lanciare la modalità di Black Ops 6 che ho scelto", spiega una delle tante recensioni negative che puntano il dito al COD Launcher.

La speranza chiaramente è che tutte le magagne vengano risolte a breve, in particolare quelle relative ai crash dell'applicazione. Per quelle relative al launcher, invece, potrebbe essere necessario una completa revisione dell'applicazione, considerando che da anni sta dando noie ai fan della serie. Ciò comunque non ha impedito a Call of Duty: Black Ops 6 di partire a razzo su Steam, superando in poche ore quota 240.000 utenti contemporanei.