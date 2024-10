Call of Duty: Black Ops 6 subito primo su Steam con oltre 240.000 giocatori

Call of Duty: Black Ops 6 ha totalizzato oltre 240.000 giocatori su Steam, imponendosi subito come il gioco più venduto sulla piattaforma Valve: un risultato impressionante, specie considerando la disponibilità su Game Pass.

Stando a questi numeri, il nuovo episodio della serie Activision ha già superato i risultati ottenuti da Modern Warfare 3, sebbene i confronti diretti non siano semplicissimi per via del fatto che ogni nuovo capitolo su Steam viene identificato con l'applicazione generica di Call of Duty.

La piattaforma Valve ha in effetti una lunga storia di titoli Microsoft acquistati in massa nonostante siano disponibili nel catalogo del Game Pass, e Black Ops 6 a quanto pare non fa eccezione.