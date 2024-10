Svelata la data d'uscita di Spider-Man 4 al cinema, che arriverà dopo Avengers: Doomsday

A inizio autunno, il regista di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, ha chiuso l'accordo con Sony e Marvel per dirigere Spider-Man 4, che avrà sempre come protagonista Tom Holland. Ora si è appreso che uscirà nei cinema il 24 luglio 2026 , due mesi dopo il nuovo Avengers, che di suo uscirà il 1° maggio 2026.

Spider-Man 4 ha una data d'uscita : arriverà nel 2026, quasi cinque anni dopo Spider-Man: No Way Home, e subito dopo Avenger: Doomsday.

Torna Holland

In realtà Marvel e Sony devono ancora confermare la presenza di Holland, che però viene data come certa dall'attore, che ha parlato apertamente del suo coinvolgimento nel film. Da notare per curiosità che il secondo Spider-Man con Holland, Spider-Man: Far From Home, uscì dopo Avengers: Endgame nel 2019. Che la combo vada a rinforzare di nuovo l'MCU?

Zendaya in un ritratto

Attualmente Holland è l'unico membro del cast dato per certo, ma si parla anche del ritorno di Zendaya, che ha letto la sceneggiatura del nuovo film insieme a lui. Sembra probabile che riprenderà il suo ruolo di MJ, nonostante le sia stata cancellata la memoria durante No Way Home.

"Ho letto [la sceneggiatura di Spider-Man 4] tre settimane fa e mi ha davvero acceso un fuoco dentro", ha detto Holland. "Zendaya e io ci siamo seduti, l'abbiamo letta insieme e siamo finiti a gironzolare per il soggiorno dicendoci: 'Questo è un vero film degno del rispetto dei fan'. Ma ci sono alcune cose che dobbiamo comprendere prima di poter iniziare davvero."

A inizio settimana Holland è apparso al The Tonight Show e ha confermato il periodo di inizio delle riprese del film: metà del 2025.