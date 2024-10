Pare che Call of Duty: Black Ops 6 abbia una delle missioni della campagna più belle della serie

Fate attenzione , perché da qui in poi si faranno degli accenni ai contenuti della campagna di Call of Duty: Black Ops 6. Di nostro cercheremo di non darvi alcun dettaglio specifico, ma quantomeno dovremo svelare il nome della missione di cui si parla per una questione di completezza. Se non volete sapere nulla e volete arrivare illibati alla fruizione, non leggete oltre e chiudete la notizia.

Riscatto single player

La missione in questione, che arriva dopo altre missioni davvero soddisfacenti, si chiama Emergence e vede un drastico cambiamento nei toni della storia, con un colpo di scena enorme che arriva come un pugno nello stomaco. Erano anni che i Call of Duty non vedevano qualcosa del genere, a detta di molti.

Come l'utente X @ModernWarzone, che l'ha definita appunto "La migliore missione di una campagna di Call of Duty di tutti i tempi."

Dello stesso avviso l'utente r/blackops6 su Reddit e l'utente @Wokelander_alt2 su X.

Ma sono solo due esempi sui tanti possibili. Su Reddit in molti stanno avvisando di viverla in prima persona per rendersi conto di cosa si tratta. Altri affermano che i giocatori non sono pronti per quello che vedranno. Insomma, per la prima volta da anni si sta facendo un gran parlare della campagna di un COD in positivo, lì dove la maggioranza ormai considerava questa modalità solo un extra del multiplayer. Va detto che la campagna di Black Ops 6 è molto guidata, ma allo stesso tempo appare più curata rispetto a quella di Call of Duty: Modern Warfare 3, soprattutto dal punto di vista narrativo. Che sia arrivato il tempo del riscatto per il single player della serie, dopo anni di calma piatta? Intanto Call of Duty: Black Ops 6 pare aver fatto breccia, con centinaia di migliaia che ci stanno già giocando su Steam.