Magic The Gathering: annunciato il set di Spider-Man, nuovi artwork di Final Fantasy e arriva Fondamenti

Potremmo definire il 2024 una sorta di anno di transizione: se infatti l'approccio che Wizards of the Coast sta adottando con Magic: The Gathering è abbastanza rivoluzionario - considerando anche le lamentele arrivate da molti fan storici - c'è da dire che, rispetto agli annunci fatti al MagicCon di Las Vegas, quest'anno ora sembra più una sorta di passaggio. L'azienda dietro al gioco di carte più famoso al mondo, infatti, ha rivelato quali saranno i piani per il 2025, l'importanza che avrà Fondamenti come espansione e quali altre aggiunte ci si può aspettare nel prossimo futuro.

Fondamenti e il 2025 di Magic: The Gathering

Il protagonista di questi annunci è stato senza dubbio il nuovo set in arrivo il 15 novembre: Fondamenti. Si tratta di un'espansione concepita come diretta evoluzione dei famosi Set Base, che molti giocatori di vecchia data sicuramente ricorderanno, ma con differenze sostanziali. Prima di tutto, non è un'uscita dedicata solo ai neofiti, ma una struttura di base per l'intero formato Standard dei prossimi anni.

Chandra, il Planeswalker di Magic: The Gathering.

Tra le carte, infatti, oltre a interessanti comuni e non comuni legate ai classici stilemi di Magic, troviamo anche alcune novità di rilievo, tra cui stregonerie e istantanei che senza dubbio diventeranno dei must nel prossimo futuro, e creature per eventuali mazzi tribali che potrebbero davvero aggiungere ulteriore profondità a tipologie come Angeli e Draghi. Al suo interno saranno presenti anche terre doppie con effetto profetizzare, templi che, pur non essendo forti come le Shockland, sapranno sicuramente gestire meglio il mana dei mazzi multicolore, e una serie di interessanti grafiche alternative destinate a far impazzire i collezionisti. Prendendo spunto dalle espansioni del 2024, infatti, in Fondamenti troveremo delle Japan Showcase del calibro di Progenitus e Pensarci Due Volte, disponibili ovviamente in versione foil e fractured foil.

Liliana, il Planeswalker di Magic: The Gathering.

A completare l'espansione, troveremo le ormai immancabili borderless, con artwork esclusivi - simili a quelli visti in Commander Masters - e Special Guest come Temporal Manipulation ed Embercleave, naturalmente con grafiche inedite. Tra gli annunci, troviamo anche una nuova tipologia di foilatura, la Mana Foil, che riprodurrà dei giochi di luce davvero spettacolari sulle carte di questo tipo.

Per quanto riguarda invece le meccaniche, in Fondamenti troveremo di nuovo Flashback, Soglia, Prodezza, Incursione, tutte dinamiche che nel tempo i giocatori di Magic hanno potuto sperimentare, e che potrebbero essere la scelta giusta (in quanto abbastanza semplici) per chi approccia il gioco per la prima volta.