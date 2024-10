Il cosplay di Tifa da Yunakairi è una riproduzione perfetta da Final Fantasy 7 Remake

Torniamo ancora una volta nelle atmosfere del sempre attuale Final Fantasy 7, qui in particolare per quanto riguarda il Remake o Rebirth, per dare un'occhiata a questo cosplay di Tifa da parte dell'ottima Yunakairi, che anche in questo caso si impegna in un'interpretazione praticamente perfetta.

D'altra parte, ribadiamo ancora come il soggetto in questione sia ormai uno dei preferiti dalle cosplayer di tutto il mondo, di cui abbiamo visto molte interpretazioni convincenti, ma questa Tifa stupisce, in ogni caso, per la fedeltà con cui viene impersonata dalla modella, che riesce a dare vita a uno dei cosplay più vicini al personaggio originale che si siano visti di recente.