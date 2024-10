Starfield 2 sarà un gioco straordinario, migliorando l'originale, per un ex-designer di Bethesda

Un ex-designer di Bethesda, Bruce Nesmith, ha riferito in una recente intervista che Starfield 2 è destinato ad essere un gioco davvero straordinario, perché si baserà sulle solide fondamenta gettate dal primo capitolo ma migliorerà tutti gli aspetti considerati critici dell'originale.

"Non vedo l'ora che arrivi Starfield 2", ha riferito Nesmith, che ha lasciato Bethesda nel 2021 e più recentemente si è dato alla scrittura di libri come Mischief Maker e Glory Seeker. "Penso che sarà un gioco straordinario perché affronterà molte delle cose che la gente ha criticato nel primo capitolo, come imperfezioni o mancanza di contenuti. Sarà in grado di prendere ciò che c'è ora e di inserire molte cose nuove e di risolvere molti di questi problemi".

Secondo Nesmith si tratterebbe di una situazione simile a quella di Mass Effect o Assassin's Creed, titoli i cui primi capitoli non sono diventati subito degli enormi successi ma hanno gettato le basi per serie di grande spessore.