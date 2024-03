Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Tifa da nic_the_pixie è perfetto e ironico in video

Il soggetto in questione è uno dei preferiti dalle cosplayer di tutto il mondo e ne abbiamo visto molte interpretazioni convincenti, ma questa Tifa stupisce comunque per la fedeltà con cui viene impersonata dalla modella, con la possibilità peraltro di vederne bene tutti i dettagli visto che si tratta di un video.

Tifa in versione nic_the_pixie

Il costume appare estremamente curato in ogni minimo particolare, prendendo in considerazione ogni minimo elemento decorativo e anche gli elementi più complessi come i guanti corazzati e la gonna in pelle dal disegno particolare.



Non manca nemmeno il consueto tocco spiritoso che contraddistingue spesso le interpretazioni di nic_the_pixie, in grado di alternare momenti di notevole fascino a espressioni alquanto bizzarre per stemperare un po' le atmosfere dei cosplay.

