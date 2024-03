The Last Case of Benedict Fox arriva su PS5 'presto': era esclusiva Xbox/PC

La versione Definitive Edition include però una serie di aggiornamenti e miglioramenti, che saranno quindi applicati anche su Xbox e PC, quando arriverà su PS5. Non abbiamo ancora una data di uscita, ma non è impossibile che il team abbia un accordo di un anno di esclusività per Xbox, quindi è possibile che a fine aprile arrivi la versione PS5.

Ricordiamo che The Last Case of Benedict Fox è stato pubblicato nell'aprile 2023 su PC e Xbox , come esclusiva console, anche disponibile su Xbox Game Pass sin dal primo giorno. La conferma della versione PS5, invece, è arrivata nel settembre 2023.

The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition è in arrivo "presto" su PS5 . Questo è quanto è stato svelato dagli sviluppatori tramite l'account Twitter ufficiale. Inoltre, la versione "Definitive Edition" sarà disponibile nello stesso giorno anche su PC e Xbox.

The Last Case of Benedict Fox, le recensioni

The Last Case of Benedict Fox non ottene al momento dell'uscita recensioni particolarmente positive, per non dire negative. La media su Metacritic è di 69 punti in versione Xbox Series e 58 punti in versione PC.

Nella nostra recensione di The Last Case of Benedict Fox vi abbiamo spiegato cosa non funzionava al lancio: gli aggiornamenti basteranno per risollevare il gioco?