Scomparso prematuramente nel 1937 in condizioni di povertà, lo scrittore statunitense H.P. Lovecraft non avrebbe mai potuto immaginare la chiara fama che lo attendeva in qualsiasi medium: adattamenti delle sue opere letterarie sono giunti nei cinema e in splendidi fumetti, e la sua influenza si è estesa anche all'ambito videoludico. È celebre il caso di Bloodborne, mentre più fedele ai materiali originari è Call of Cthulhu; recentemente abbiamo potuto apprezzare l'eccellente simulatore di pesca Dredge, in cui l'esplorazione dei mari ben si sposava con il senso di mistero che si respira nei racconti dello scrittore di Providence.

Certo, a questo punto è lecito chiedersi se il nome di H.P. Lovecraft, impiegato a più non posso nel marketing di molti prodotti videoludici, sia ormai diventato un vuoto slogan pubblicitario dal significato ormai vago, non chiaro, indecifrabile al pari degli esseri misteriosi che popolano i suoi scritti, entità che l'occhio umano non può intuire, né tantomeno compiutamente descrivere. Dopo aver concluso le avventure del detective di Plot Twist, possiamo dire che The Last Case of Benedict Fox - il cui marketing ha a più riprese fatto riferimento proprio al celebre scrittore - ha ben poco delle atmosfere e delle tematiche che hanno caratterizzato la produzione dell'illustre autore cui si fa riferimento: non bastano i tentacoli dell'essere mostruoso che accompagna Benedict a valere un aggancio che, in questo caso, sembra del tutto remoto, tanto sul fronte narrativo, quanto su quello del gameplay.

Vi raccontiamo della nostra esperienza nella Boston occulta del 1925 nella recensione di The Last Case of Benedict Fox.