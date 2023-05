Comicon Napoli 2023: ecco i cosplay migliori, da Dragon Ball a Genshin Impact

Vi proponiamo alcuni dei migliori cosplay realizzati in occasione del Comicon Napoli 2023 che si è concluso ieri, selezionati da Vincenzo Lettera, Francesco Serino, Lorenzo "Kobe" Fazio e Alessia Mariani, gli inviati alla manifestazione di Multiplayer.it, media partner dell'evento.

La XXIII edizione del Comicon di Napoli ha registrato il record di affluenza, con oltre 170.000 visitatori arrivati da tutta l'Italia e non solo. Ovviamente non poteva mancare un'area tematica dedicata ai Cosplay a cui hanno partecipato numerosi cosplayer pronti a impersonare i loro personaggi preferiti tratti da manga, anime, videogiochi serie TV, film.

Come possiamo vedere nella galleria qui sotto, la varietà di certo non manca. Si parte da grandi classici come Goku e Chichi di Dragon Ball, gli eroi della Marvel come Spider-Man, Captain America e Deadpool e manga giapponesi come Demon Slayer, Sailoor Moon e Chainsaw Man.

Spazio ovviamente anche ai cosplay tratti dai videogiochi. Ad esempio nella galleria sottostante possiamo vedere delle rappresentazioni di Joel ed Ellie di The Last of Us, un ozioso Sonic the Hedgehog, i personaggi del vasto cast di Genshin Impact, Ranni da Elden Ring e l'inquietante Pyramid Head di Silent Hill.

Che ne pensate, quali sono i cosplay che vi sono piaciuti di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.