Offerte Amazon: Xbox Series S Gilded Hunter in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Xbox Series S in versione Gilded Hunter, ovvero con contenuti aggiuntivi per Fortnite, Fall Guys e Rocket League. Lo sconto segnalato è di 54.04€, ovvero del 18%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 299.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Questo bundle di Xbox è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S è la console "minore" di casa Microsoft. Si tratta della console di attuale generazione meno costosa. Non ha il lettore ottico, quindi è pensata soprattutto per giocare con Game Pass e in generale con i giochi digitali di Xbox Store. È meno potente di Xbox Series X, ovviamente, ma tecnicamente può fornire un output fino a 120 Hz come la sorella maggiore. Questo bundle include i contenuti estetici aggiuntivi (9 in totale) per Fortnite, Rocket League e Fall Guys, oltre a valuta virtuale.