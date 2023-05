Jump Over the Age è al lavoro su un nuovo gioco, sono gli autori di Citizen Sleeper

Come già saprete, Citizen Sleeper ha ricevuto il suo terzo DLC, Episode: PURGE, a marzo 2023. Questo fa sì che il team di sviluppo sia "libero" da impegni. Cosa farà da questo momento? Secondo quanto svelato, Jump Over the Age è al lavoro su un nuovo progetto.

In preparazione all'anniversario del 5 maggio 2023, gli autori di Citizen Sleeper hanno promesso una serie di annunci e uno di questi è stato proprio che il designer Gareth Damian Martin e i collaboratori Guillaume Singelin e Amos Roddy collaboreranno per un nuovo gioco con Fellow Traveller, editore di Citizen Sleeper. Ovviamente non è stato svelato nulla per il momento, se non che è qualcosa di "fantastico" e che un annuncio completo arriverà nel "prossimo futuro".

Citizen Sleeper è stato apprezzato e ha una media voti sufficientemente alta (82/100 su Metacritic). Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Citizen Sleeper è un titolo che ci sentiamo di promuovere senza troppe remore perché rappresenta ciò che qualsiasi gioco d'autore dovrebbe essere: un'opera personale che svolge il suo tema principale dentro i suoi sistemi, ossia che rende vivo il suo senso ultimo nelle meccaniche di gioco, non in qualche testo riepilogativo, sia esso fatto di caratteri o di video. Peccato per come a volte cada nel didascalico, ma è un piccolo prezzo da pagare per provare un gioco di ruolo originale e pieno di elementi interessanti."

Citizen Sleeper

Possiamo quindi affermare che qualsiasi sia il nuovo progetto di Jump Over the Age, dovremmo tenerlo d'occhio.