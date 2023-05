Converge: A League of Legends Story, data di uscita e trailer dell'action platformer con Ekko

Riot Forge e gli sviluppatori di Doble Stallion Games hanno annunciato la data di uscita di Converge: A League of Legends Story. L'action platformer 2D con protagonista Ekko sarà disponibile dal 23 maggio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam, GOG ed Epic Games Store. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer della storia, che potrete visualizzare nel player sottostante.

In a Convergence: A League of Legends Story i giocatori vestiranno i panni di Ekko, uno dei personaggi più celebri di LoL e che abbiamo visto anche nella serie Arkane di Netflix, in un'avventura dove imparareranno che cambiare il corso del tempo può portare a conseguenze catastrofiche.

Il gioco si presenta come un action platformer bidimensionale con uno stile grafico cartoonesco piuttosto ricercato. Il gameplay è votato sopratutto all'azione e meccaniche legate all'abilità unica di Ekko di poter viaggiare nel tempo e nello spazio.

Riot Forge è un'etichetta che Riot Games utilizza per proporre progetti alternativi rispetto a quelli classici della compagnia. Oltre a Converge, sempre dall'universo di LoL è arrivato anche The Mageseeker, un action RPG in 2D con protagonista Sylas (ecco la nostra recensione) e Song of Nunu.