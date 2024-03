Elon Musk fa causa a OpenAI e Sam Altman: 'l'azienda ha tradito gli accordi costitutivi'

La crociata di Elon Musk contro l'intelligenza artificiale si arricchisce di un nuovo importante episodio. Il celebre imprenditore sudafricano ha infatti denunciato OpenAI , azienda che ha dato i natali a ChatGPT, e il suo CEO Sam Altman. OpenAI non è di certo nuova a querele e aule di tribunale: la società guidata da Sam Altman è stata infatti chiamata in causa dal New York Times per una presunta violazione del copyright e solo la settimana scorsa AlterNet, The Intercept e Raw Story hanno separatamente denunciato l'azienda per questioni analoghe. La causa intentata dal CEO di Tesla è però di natura completamente diversa.

Fedele alla linea?

Sam Altman e il CEO di Microsoft Satya Nadella

Fondata il 10 dicembre del 2015 come società no-profit, OpenAI nel corso degli anni ha letteralmente rivoluzionato il campo dell'intelligenza artificiale, diventando di fatto uno dei principali attori del mercato tecnologico e acquisendo, nel corso del tempo, sempre più valore e potere economico, fino a diventare un partner fondamentale per Microsoft.

Elon Musk è stato uno dei primi sostenitori di OpenAI e ha contribuito attivamente alla sua fondazione. Negli ultimi anni però, il multimiliardario si è distaccato dall'azienda e ha mostrato una crescente ostilità nei confronti di quest'ultima, condividendo apertamente le sue riserve, fino alla svolta di giovedì scorso.

Musk ha infatti presentato una causa nei confronti di OpenAI presso il tribunale di San Francisco. Per il fondatore di SpaceX l'azienda sarebbe venuta meno ai suoi principi costitutivi, come si legge nella denuncia stessa: "[...]OpenAI, Inc. si è trasformata de facto in una filiale closed-source della più grande azienda tecnologica del mondo: Microsoft. Sotto il suo nuovo consiglio di amministrazione, non solo sta sviluppando, ma sta addirittura perfezionando un'intelligenza artificiale per massimizzare i profitti di Microsoft, piuttosto che per il bene dell'umanità. Questo è stato un grave tradimento dell'Accordo di Fondazione".