Ninja Gaiden compie 20 anni: il messaggio celebrativo del Team Ninja

Una lunga storia di azione

Un'immagine dalla recente Ninja Gaiden: Master Collection

"Il vostro entusiasmo è genuinamente accolto e apprezzato, per questo, vogliamo ringraziare tutti dal profondo del cuore. Il Team Ninja continuerà a dedicarsi alla creazione di giochi esaltanti per tutti, dunque speriamo di poter contare sul vostro supporto continuativo e non vediamo l'ora di condividere quello che ci aspetta in futuro".

È da notare che l'anniversario, così come tutto il messaggio, è rivolto al reboot della serie, avvenuto appunto con il Ninja Gaiden del 2004 sulla prima Xbox, ma la serie in verità ha capitoli precedenti a questo ed è ancora più vecchia e ben radicata nell'epoca classica degli 8 e 16 bit a partire dal 1988.

Inizialmente era però conosciuta con nomi diversi a seconda delle localizzazioni: l'originale giapponese era infatti Ninja Ryūkenden, tradotto come Ninja Gaiden in Nord America e Shadow Warriors in Europa. Il nome unificato di Ninja Gaiden venne adottato a partire dal 2004 con il gioco di cui parliamo in questo caso.

Di recente, abbiamo assistito a una riedizione dei vecchi capitoli con Ninja Gaiden: Master Collection.