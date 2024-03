Clockwork Revolution, il gioco PC e Xbox rispunta dopo mesi e svela una novità: del pane

Nel giugno 2023, inXile Entertainment ha svelato il suo nuovo gioco - Clockwork Revolution - un gioco in prima persona di genere immersive sim che ricorda molto BioShock Infinite. Da quel momento non ne abbiamo saputo più nulla e recentemente i fan hanno chiesto al team di dire qualcosa a riguardo. In tutta riposta, inXile Entertainment ha deciso di svelare che nel suo videogioco ci sarà il pane.

Il tutto è stato svelato in uno scambio di battute su Twitter, che potete vedere qui sotto. inXile Entertainment ha affermato un paio di giorni fa che il 29 febbraio non è un vero giorno e non ci sono leggi. Un fan ha quindi affermato che se non ci sono leggi allora era possibile far vedere qualcosa riguardo a Clockwork Revolution. Il team ha ammesso la proprio sconfitta di fronte a questa richiesta ma ha aggirato il problema mostrano la texture della crosta di un panino.

Bisogna ammettere che è una valida crosta di pane, una texture di qualità che fa venire fame, ma supponiamo non fosse questo che il fan volesse vedere. Perlomeno è una conferma che inXile Entertainment è ancora al lavoro su Clockwork Revolution e che il progetto non è morto.