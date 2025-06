Il gameplay di Clockwork Revolution svelato in un'esplosivo video tra FPS, RPG e steampunk

Il gioco non ha ancora una data di uscita e nemmeno un vago periodo specificato, cosa che potrebbe significare un'attesa ancora piuttosto lunga, sebbene InXile sia un team piuttosto imprevedibile, dunque non è detto che possano sorprendere su questo aspetto. In ogni caso, al lancio sarà ovviamente su Game Pass.

Si tratta di un gioco eclettico, che ricorda un po' lo stile di BioShock ma sembra più impostato sul gioco di ruolo che non sull'immersive sim, pur mantenendo il gameplay piuttosto vicino all'impostazione da sparatutto in prima persona, con tutte le implementazioni extra del caso.

Un magico mondo steampunk

Il nuovo trailer, visibile qui sotto, mostra ben 5 minuti di gioco, composti da scene narrative d'intermezzo ma anche numerose sezioni di gameplay, che consentono dunque di capire più precisamente di cosa si tratti e come questo titolo si presenti caratterizzato da una meccanica composita.

L'impostazione è da FPS-RPG, con visuale in prima persona e anche uso di armi da fuoco costruite ovviamente secondo lo stile steampunk che caratterizza tutto il mondo di gioco, ma oltre a queste ci sono abilità speciali molto variegate.

Queste consentono sia di combattere ma anche di interagire con gli scenari e il mondo di gioco in varie maniere, introducendo elementi tipici da RPG o anche immersive sim, sotto certi aspetti.

Per il resto, il tipico spirito e umorismo di InXile traspira alla grande anche da questi primi minuti di gioco visti finora, cosa che dona sicuramente una marcia in più al gioco. Rimaniamo dunque in attesa di una data d'uscita per Clockwork Revolution.