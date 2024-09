Da Marvel's Spider-Man 2 a Clockwork Revolution: veterano si unisce a inXile

"Sono davvero eccitato di annunciare la mia nuova posizione di Lead VFX Artist a inXile Entertainment!" Ha scritto Johnson su LinkeIn dando notizia del suo nuovo posto di lavoro. "Sono felice di unirmi a questo team con una grande bagaglio nei giochi di ruolo grazie a serie quali 'The Bard's Tale' e 'Wastelands', tra gli altri giochi che hanno realizzato."

Il protagonista di Clockwork Revolution ricarica la pistola

Quindi ha spiegato su quale gioco è stato messo: "Sto lavorando a un progetto che ha già suscitato scalpore all'interno della famiglia Xbox Game Studios: 'Clockwork Revolution'. Tenete d'occhio questa avventura steampunk FPS GDR piena di azione e viaggi nel tempo!"

La nuova posizione occupata da Johnson è davvero freschissima, visto che è entrato nello studio a settembre 2024, ossia nel mese corrente. A Insomniac Games ha invece lavorato per circa un anno e mezzo, ossia da ottobre 2022 a febbraio 2024. In precedenza aveva lavorato per Free Range Games (Return to Moria), per Splash Damage, per Apple, per Treyarch, per Digital Sanbox, per Sony e per numerose altre compagnie, sempre nell'ambito della computer grafica. Insomma, ha un curriculum davvero impressionante.