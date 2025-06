Clockwork Revolution: tutti i dettagli emersi dall'Xbox Showcase 2025

Con Clockwork Revolution , inXile Entertainment sta cercando l'affermazione definitiva nel mondo dei giochi di ruolo elettronici, provando a realizzare il suo The Outer Worlds , ossia un'opera che gli consenta di fare un lungo passo in avanti come quello riuscito a Obsidian Entertainment con il suo GDR action ambientato nello spazio. Non che la software house di Brian Fargo non abbia realizzato dei titoli apprezzati dagli appassionati, come gli ultimi due Wasteland o il più controverso Torment: Tides of Numenera , ma ora ha bisogno di fare breccia tra un pubblico più ampio , avendo le risorse economiche per farlo e dovendo giustificare le stesse.

Storia e stile narrativo

In Clockwork Revolution si vestono i panni di Morgan Vanette, un membro della banda dei Rotten Row Hooligans. Per motivi che saranno raccontati durante l'avventura, il nostro incappa nei torbidi piani di Lady Ironwood, che ha manipolato la storia viaggiando nel tempo per accumulare ricchezze e potere e tenere la classe operaia sotto il suo controllo. Dopo aver anche lui scoperto come viaggiare nel tempo, Vanette parte alla ricerca di un modo per riparare alle malefatte compiute da Lady Ironwood, con il giocatore che avrà una certa libertà nel decidere come farlo, a partire dalla personalizzazione dello stesso protagonista.

Interessante il fatto che il primo punto toccato nella succitata intervista riguardi la natura del gioco. Brian Fargo ha infatti voluto rassicurare tutti, riguardo a cosa andremo a vivere. Alla domanda: "Dopo esservi fatti una reputazione come sviluppatori di GdR 'vecchia scuola', sembra che inXile abbia fatto un gioco diverso. Cosa c'è della vostra esperienza in Clockwork Revolution?", Fargo ha dato una risposta chiara: "Di Clockwork Revolution potreste notare inizialmente le scene d'azione o la telecamera in prima persona, ma noi sappiamo bene che cosa vogliono i nostri giocatori ed è ciò che amiamo fare: un gioco di ruolo profondo."

Non è un caso se la prima questione sollevata sia proprio di natura identitaria, visto che il trailer potrebbe disorientare più di qualcuno, con il suo rimarcare la presenza di elementi action, a partire dai combattimenti da sparatutto in prima persona. Per dire, alcune armi che sono state le protagoniste delle prime sequenze di gameplay, mostrate dopo una breve panoramica di Avalon, la città in cui si svolgerà la storia. Fortunatamente, poi, si sono visti alcuni personaggi che popolano i bassifondi della splendida città steampunk, dove la firma di inXile è evidente: Zio Alfie, anche detto "Squalo", un rabbioso cravattaro che vediamo minacciare un abitante di Avalon; Duke Pomphrey, la "Bambola incazzata", sostanzialmente un piccolo automa sboccato e rabbioso, che tornerà anche più avanti nel video, e Lord Griswick, soprannominato "lo Stronzo", che ha un ruolo interessante, perché è proprio lui a creare il Morgan Vanette del giocatore. Su Duke Pomphrey, Fargo ha svelato: "Non farò spoiler, ma Duke Pomphrey in particolare può avere uno spazio più ampio nel gioco, a seconda delle scelte dei giocatori." Secondo lui diventerà una star.

I personaggi di Clockwork Revolution hanno un design unico

Tornando a Lord Griswick, nel video lo vediamo sporgere denuncia contro un ignoto che lo ha rapinato, di cui fornisce una descrizione accuratissima. È la fase di creazione del personaggio, in cui ne viene definito l'aspetto e ne vengono stabiliti gli attributi. Si tratta di un momento importante e studiato con grande cura, come spiegato da Fargo: "Dopo il primo trailer, abbiamo visto molte persone chiedersi che tipo di gioco fosse [Clockwork Revolution], quindi questa volta non volevamo lasciare dubbi. Questo è un gioco di ruolo a tutti gli effetti e permette di creare il personaggio e volevamo mostrare alcune delle opzioni tra cui si può scegliere. E, naturalmente, far vedere la nostra bellissima macchina per la creazione del personaggio."

Quest'ultima pare essere la risorsa più costosa dell'intero gioco, come spiegato da Moore: "Ricordo che Chris [Chris Keenan, Presidente di inXile] ha detto che la macchina per la creazione del personaggio è il singolo asset più costoso che lo studio abbia mai realizzato... [ride]." Brian Fargo ha confermato: "E vale ogni centesimo! Non è solo un'interfaccia, ma è una macchina completamente integrata nel mondo di gioco. Serve per denunciare un crimine e il sospettato siete voi.

Il momento in cui si crea il personaggio

Amiamo creare giochi che reagiscono a quello che succede e sappiamo che anche i giocatori la apprezzano, quindi abbiamo cercato di introdurla immediatamente. Mentre assegnate punti alle vostre statistiche, la descrizione del colpevole fornita dalla macchina cambia in base alle vostre scelte. Anche i dialoghi ne sono il riflesso. Mettete tutti i punti nell'abilità Sociale di Morgan, e l'agente potrebbe dire qualcosa come: "Perché pensate che sia così carismatico/a? Siete sicuri che non si tratti di un amante respinto/a?". Sappiamo che le persone passano molto tempo negli editor dei personaggi, quindi volevamo renderlo vivo, non solo visivamente, ma nel modo in cui il mondo circostante risponde alle scelte fatte."

In generale i toni del gioco sembrano davvero sopra le righe, tra il linguaggio usato, non proprio oxfordiano, e Griswick che se la fa addosso, letteralmente, dopo essere svenuto. Sembra che inXile abbia in qualche modo scelto di riprendere l'ironia di The Bard's Tale ARPG: Remastered and Resnarkled, il che non ci dispiace per niente, in un'epoca in cui molti prendono tutto fin troppo seriamente.