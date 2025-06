Ex-Ubisoft accusati di aver legato colleghe alle sedie, dato fuoco alla barba di dipendenti e non solo

Le testimonianze degli abusi dentro Ubisoft

I testimoni raccontano di essersi sentiti "terrorizzati" e "come pezzi di carne" e il procuratore Antoine Haushalter riferisce di avere a disposizione prove "schiaccianti" di molestie.

"In quattro giorni di udienze, le ex dipendenti hanno descritto di essere state legate a una sedia, costrette a fare la verticale, sottoposte a continui commenti sul sesso e sul loro corpo, costrette a sopportare battute sessiste e omofobe, disegni di peni attaccati ai computer, un dirigente che scoreggiava in faccia alle lavoratrici o scarabocchiava sulle donne con pennarelli, faceva massaggi alle spalle non richiesti, proiettava film pornografici in un ufficio open space e un altro dirigente che schioccava una frusta vicino alle teste delle persone".

Serge Hascoët

Una presunta vittima ha dichiarato alla corte: "I commenti e le battute a sfondo sessuale erano quasi quotidiani" e una donna che lavorava per François ha affermato che l'ex vicepresidente le faceva fare la verticale indossando una gonna. "Era il mio superiore e avevo paura di lui", ha detto. "Mi ha fatto fare la verticale. L'ho fatto per farla finita e liberarmi di lui".

François è anche accusato di aver baciato sulle labbra un membro del personale senza consenso a una festa di Natale, mentre i suoi colleghi "la trattenevano per le braccia e la schiena", mentre un altro testimone ha detto che durante un viaggio negli Stati Uniti, "l'ha afferrata per i capelli e l'ha baciata con la forza". Nessuno dei presenti ha reagito o lo ha fermato e, quando la donna lo ha denunciato alle Risorse umane al suo ritorno, le è stato detto di "non farne un dramma". In seguito ha dovuto smentire le voci secondo cui era stata sorpresa a "sbaciucchiarsi" con François "anche se lui sapeva che si trattava di un'aggressione".

Thomas François

La donna riferisce che questi incidenti l'hanno fatta sentire "stupefatta, umiliata e professionalmente screditata". François nega tutte le accuse, sostiene che nello studio c'era una "cultura dello scherzo" e insiste: "Non ho mai cercato di fare del male a nessuno".

Anche Hascoët è accusato di molestie sessuali e bullismo. Secondo quanto riferito, durante una trasferta avrebbe detto ai colleghi che una delle colleghe più anziane non faceva abbastanza sesso e avrebbe detto che avrebbe "mostrato come calmarla" facendo sesso con lei nella stanza accanto. Inoltre, avrebbe parlato di sesso in ufficio, avrebbe maltrattato le sue assistenti e le avrebbe costrette a svolgere compiti personali durante la giornata lavorativa, come ritirare dei pacchi. L'ex dirigente nega tutte le accuse, affermando che: "Non ho mai voluto molestare nessuno e non credo di averlo fatto".

Guillaume Patrux

Patrux, accusato anche di molestie sessuali e bullismo, avrebbe preso a pugni i muri, mimato di prendere a pugni il personale, "giocato con un accendino vicino ai volti dei lavoratori, dando fuoco alla barba di un uomo" e "minacciato di sparare in ufficio". Avrebbe anche fatto scioccare una frusta vicino alla faccia dei colleghi.

Dopo queste testimonianze il giudice si è ritirato per prendere in considerazione le informazioni e formare un verdetto.