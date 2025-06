Sony non teme Switch 2: le performance di PS5 sono necessarie per una “grande esperienza su uno schermo grande”

Riassumendo questo è quanto ha dichiarato Hideaki Nishino, il CEO di Sony Interactive Entertainment, quando si è parlato della console della grande N durante l'ultimo incontro con gli azionisti. In particolare, uno degli azionisti ha chiesto cosa ne pensa la dirigenza dei rapporti migliorati tra Nintendo e le terze parti e dell'hardware più potente di Switch 2 rispetto al suo predecessore e come ciò potrebbe impattare negativamente sulle vendite di PS5.

Sony non sembra preoccupata dell' impatto di Nintendo Switch 2 sulle vendite di PS5 e crede che servono prestazioni come quelle della sua console per raggiungere performance ottime su uno schermo grande.

PlayStation punta alle performance e ad accrescere il proprio pubblico

"Abbiamo una strategia differente. PlayStation 5 è progettata per offrire un'esperienza di gioco immersiva, e questo include anche le innovative funzionalità del controller DualSense", ha detto Nishino". "Crediamo che le prestazioni della PS5 siano necessarie per garantire un'ottima esperienza su schermi di grandi dimensioni. In questo senso, abbiamo fornito un'offerta unica per giocatori e creatori in questa generazione di console."

"Le strategie dei publisher stanno però evolvendo sempre più verso un approccio multi-piattaforma, consentendo a più dispositivi di eseguire gli stessi giochi, il che rappresenta un grande vantaggio per i creatori. Tra queste piattaforme, la nostra missione è continuare a essere il miglior luogo per giocare e dove pubblicare giochi".

"Per questo, abbiamo dato ai nostri creatori gli strumenti per sfruttare la nostra offerta e i nostri servizi, permettendo loro di realizzare esperienze straordinarie e uniche per i giocatori, con un alto coinvolgimento e ottime opportunità di monetizzazione. Abbiamo sempre perseguito questo obiettivo, adattandoci all'evoluzione dell'industria e delle dinamiche competitive. E, naturalmente, i PlayStation Studios e le nostre franchise svolgono un ruolo speciale nel mostrare l'esperienza PlayStation, rafforzando la visione dei giocatori insieme a noi."

Hideaki Nishino

Anche Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, è intervenuto sulla questione, aggiugendo che gli studi interni della compagnia stanno raggiungendo un pubblico più ampio in maniera più diretta, in particolare i giovani giocatori. Ad esempio, afferma che la serie Horizon è popolare tra le giocatrici, mentre Astro Bot ha appeal su grandi e piccini.

"In aggiunta alle nostre franchise con fanbase, direi, "multi-generazionali", come Marvel's Spider-Man, abbiamo anche serie che attraggono diversi segmenti di giocatori," ha dichiarato Hulst. "Horizon è un buon esempio, avendo riscosso grande successo tra le giocatrici, mentre Astro Bot, sviluppato dal nostro fantastico Team Asobi di Tokyo, ha conquistato sia bambini che adulti.

"Continuiamo inoltre a rafforzare l'engagement con l'ecosistema e il brand PlayStation portando i nostri franchise su nuovi formati, tra cui film, televisione e anime. Gli anime, in particolare, sono molto popolari tra le fasce più giovani di pubblico, quindi rappresenta una grande opportunità per noi."