Nintendo Switch 2 ha venduto il doppio di Nintendo Switch al lancio

Insomma, sia il prezzo della console che quello dei giochi non sembra aver scoraggiato i fan , che si sono fiondati ad acquistare Switch 2 senza farsi il minimo problema, anzi temendo forse che lo scenario internazionale possa spingere verso un rincaro.

Sapevamo già degli oltre 3,5 milioni di unità vendute in quattro giorni , ma al di là dei numeri assoluti è il confronto con le altre piattaforme a rendere bene l'idea di quanto questo debutto sia stato clamoroso.

Il riscontro, peraltro, è stato particolarmente brillante negli USA, dove Nintendo Switch 2 si è imposto come la console Nintendo venduta più rapidamente di sempre , superando tutti gli altri sistemi da gioco dell'azienda.

Record su record

A proposito di record, Nintendo Switch 2 ha battuto PlayStation 2 e GBA in Giappone, stabilendo un nuovo primato in termini di vendite al lancio e portando a casa un'ulteriore conferma di come questa piattaforma sia stata ben accolta dal pubblico.

A questo punto non resta da capire che cosa accadrà nelle prossime settimane, se questo potente slancio tenderà a sfumare oppure se la domanda resterà alta e le scorte saranno in grado o meno di soddisfarla, come si chiedeva più di un addetto ai lavori fino a poco tempo fa.