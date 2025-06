Nintendo Switch 2 batte PlayStation 2 e GBA in Giappone, stabilendo il nuovo record di vendite al lancio

Sono uscite le classifiche giapponesi sulle vendite settimanali per quanto riguarda i giorni di Nintendo Switch 2 , e a quanto pare i numeri sono addirittura superiori a quanto ci si potesse aspettare, con la nuova console Nintendo che ha stabilito il nuovo record storico di vendite al lancio per un nuovo hardware, battendo quanto fatto nei primi giorni da PlayStation 2, GBA e Nintendo DS.

Non c'è dubbio che il dominio di Nintendo sia destinato a proseguire in Giappone con Nintendo Switch 2, che sul lungo termine potrebbe fare ancora meglio di Nintendo Switch 1, considerando una partenza decisamente più esplosiva e il fatto che possa già contare su un'enorme libreria a il supporto totale dell'industria videoludica nipponica.

Che Nintendo Switch 2 fosse destinato al successo in Giappone era abbastanza scontato, ma che riuscisse a piazzare quasi 1 milione di unità nel giro di pochi giorni è piuttosto sorprendente, in ogni caso.

Per la cronaca, questa è la classifica hardware relativa alla settimana appena trascorsa in Giappone (con il totale di unità vendute tra parentesi):

Nintendo Switch 2 - 947.931 (Nuovo) PlayStation 5 - 14.535 (5.690.661) Nintendo Switch OLED - 8.040 (9.060.680) Nintendo Switch Lite - 6.089 (6.581.795) PlayStation 5 Pro - 4.230 (218.056) Nintendo Switch - 2.482 (20.109.545) PlayStation 5 Digital - 2.017 (974.094) Xbox Series S - 163 (337.686) Xbox Series X - 113 (320.660) Xbox Series X Digital - 57 (20.820) PlayStation 4 - 24 (7.929.628)

È facile vedere come il mercato console in Giappone sia sostanzialmente in mano a Nintendo, e con una partenza così è probabile che la situazione sia destinata a permanere in questo modo a lungo in tale territorio.