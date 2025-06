Sam Altman: “ChatGPT consuma poca energia, meno di una lampadina”

L'intelligenza artificiale sta vivendo un'accelerazione impressionante, ma con essa cresce anche l'attenzione sul suo impatto energetico. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha recentemente condiviso riflessioni sul percorso verso la "gentle singularity" e il futuro dell'AI, soffermandosi anche sui consumi legati a sistemi come ChatGPT. La questione, oggi più che mai, non è solo tecnologica, ma anche ambientale: quanto pesano queste tecnologie sul nostro pianeta? Altman descrive come la potenza di calcolo richiesta per alimentare l'intelligenza artificiale generativa sia destinata a crescere esponenzialmente. Eppure, nel breve termine, il consumo medio di una query di ChatGPT è sorprendentemente contenuto: circa 0,34 wattora, equivalente a quanto un forno consuma in poco più di un secondo o a quanto una lampadina a basso consumo brucia in un paio di minuti. Se si aggiunge l'acqua utilizzata per il raffreddamento dei datacenter, parliamo di circa 0,000085 galloni per query, pari a un quindicesimo di cucchiaino. Numeri che, presi singolarmente, possono sembrare trascurabili, ma che si moltiplicano per centinaia di milioni di richieste giornaliere.

Una potenza di calcolo sempre più accessibile Altman evidenzia come i costi dell'intelligenza artificiale - e, in particolare, quelli legati all'energia - tenderanno a convergere verso il semplice costo dell'elettricità. La prospettiva è che, man mano che la produzione di datacenter diventerà sempre più automatizzata, i costi complessivi per l'utente finale si ridurranno drasticamente. Un'intelligenza generativa a basso costo potrebbe diventare una commodity alla portata di tutti, ma questo comporta anche la necessità di affrontare in modo concreto la questione delle fonti energetiche. Oggi molti dei datacenter AI sono alimentati da mix energetici che includono ancora combustibili fossili. Se davvero vogliamo un'AI sostenibile, la sfida sarà legata alla transizione verso fonti rinnovabili. ChatGPT Il CEO di OpenAI non nasconde l'entusiasmo per le potenzialità dell'AI nel migliorare la produttività scientifica, ma mette anche in guardia sul rischio di moltiplicare gli sprechi: "L'intelligenza e l'energia sono stati i limiti fondamentali al progresso umano. Con abbondanza di entrambe e una buona governance possiamo avere teoricamente qualsiasi cosa". Questo scenario apre a una riflessione importante: se l'energia diventa il vero collo di bottiglia, sarà fondamentale investire in soluzioni di efficienza energetica, storage rinnovabile e reti intelligenti per alimentare un mondo sempre più digitalizzato.