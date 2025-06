Festival di Pokémon GO 2025, Parigi è invasa dai mostri tascabili

Dopo il Safari di Milano è arrivato il momento della portata principale, ovvero il vero e proprio Festival che quest'anno si tiene a Parigi. Lo scorso anno andammo a Madrid, mentre questo giugno, precisamente dal 13 al 15, sarà la capitale francese ad accogliere migliaia di allenatori Pokémon da tutto il mondo. Vista la passione dimostrata da taluni fan -oltre che le risorse economiche- magari c'è qualcuno che ha partecipato anche ai Festival di Osaka e Jersey City, le altre città scelte da Niantic per il 2025. Il Parc de Sceaux è il cuore dell'evento. Questo ampio spazio verde, nonostante sia un po' a sud rispetto al centro, è stato scelto per la sua ampiezza e per la sua bellezza paesaggistica, caratteristiche che lo rendevano adatto a ospitare le varie attività previste dal festival. La vicinanza alla stazione di Sceaux ha facilitato l'accesso per i partecipanti che comunque saranno invitati a esplorare le altre parti della città con raid, ricerche speciali e, ovviamente, tonnellate di pokémon, vecchi e nuovi, comuni e rari. Sono stati creati, infatti, itinerari ufficiali che guidano i partecipanti attraverso i monumenti iconici della capitale, permettendo loro di scoprire luoghi meno conosciuti e arricchire l'esperienza di gioco. Il nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A dà il via ai preorder su Nintendo Switch e Switch 2 Un evento, quindi, per chiunque è a Parigi, che diventa imperdibile per chi acquista uno dei biglietti del festival: per lui ci saranno missioni speciali, pokémon unici e soprattutto la possibilità di accedere al parco, un luogo pensato per accogliere gli allenatori e immergerli in un ambiente pensato appositamente per loro, tra un Pokémon Store temporaneo, che non mancherà di essere assaltato dagli avventori, e aree tematiche nelle quali portare a termine facilmente le missioni e aggregarsi con gli altri allenatori.

Un evento trasversale Quello che ci è sempre piaciuto degli eventi Pokémon, in particolare quelli di Pokémon GO, è la loro capacità di essere trasversali. In questi anni abbiamo incontrato piccoli appassionati e i loro genitori (più o meno coinvolti) che nella testa rappresentano il cuore del pubblico dei mostri tascabili. Ma assieme a loro ci sono gruppi di adulti che sono i ragazzini che giocarono a Rosso e Verde e amano ancora Pikachu e soci, giocatori competitivi alla ricerca di compagni e versioni potenziate dei loro pokémon per fare raid e combattere online, collezionisti implacabili che vogliono completare il Pokedex in tutte le sue voci e varianti e persino qualche anziano che si è avvicinato al gioco probabilmente grazie al suo rendere le passeggiate più interattive e divertenti. Anche gli influencer di Pokémon GO sono un po' diversi dagli altri L'atmosfera che si crea, quindi, è davvero unica: un crogiolo di persone di estrazione e nazionalità diversa con un'unica -effimera- cosa in comune, che però le spinge a collaborare, competere, stringere amicizia, sempre col sorriso sul volto.

Ma effettivamente cosa c'è da fare? L'atmosfera e la gente sono una gran cosa, forse la migliore, ma si va a un evento del genere con un solo scopo: catturare più pokémon possibile! Cosa offre, quindi, il Festival di Pokémon Go? Volcanion Durante il festival, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare diverse zone del parco, ognuna dedicata a specifici habitat di Pokémon. Sono stati organizzati incontri con mascotte, sessioni di battaglie PvP e la possibilità di partecipare a sfide speciali. Una delle principali attrazioni dell'evento è stata l'apparizione del Pokémon leggendario Volcanion, disponibile per la prima volta in Pokémon GO. Si tratta di una creatura Fuoco/Acqua pensata per il gioco di Niantic. I partecipanti potranno affrontare sfide speciali per incontrarlo. Rotom Vortice Inoltre, sono stati organizzati raid con protagonisti Zacian e Zamazenta, con forme speciali accessibili esclusivamente ai partecipanti presenti fisicamente all'evento, e ci saranno speciali pokémon cromatici.