Il nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A dà il via ai preorder su Nintendo Switch e Switch 2

Il filmato riassume rapidamente alcuni dettagli già noti del gioco, come il trio di Pokémon iniziali formato da Chikorita, Tepig e Totodile, la possibilità di esplorare liberamente le strade e i tetti di Luminopoli, le Megaevoluzioni e la scalata alla Royale Z-A, la competizione a cui prenderemo parte per scalare i ranghi dei migliori allenatori della città.

Il canale YouTube di Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A in occasione dell'inizio dei preordini delle copie digitali sull'eShop e in vista del lancio su Nintendo Switch e Switch 2 , fissato al prossimo 16 ottobre .

I dettagli sui preordini

Come riportato in precedenza, i preodini delle copie digitali ora sono disponibili sull'eShop. La versione Nintendo Switch è in vendita al prezzo di 59,99 euro, mentre quella Nintendo Switch 2 è prezzata 69,99 euro. Volendo è anche possibile acquistare il gioco sulla console della precedente generazione per poi passare alla nuova acquistando il pacchetto di upgrade venduto a 10 euro, che poi è la differenza di prezzo tra le due versioni.

Le versioni fisiche sono già in prenotazione anche presso i maggiori rivenditori, come ad esempio Amazon Italia. I prezzi non differiscono da quelli delle copie digitali, dunque parliamo di 59,99 euro per la versione Nintendo Switch e 69,99 euro per quella Nintendo Switch 2. Al contrario, i preordini sul My Nintendo Store avranno inizio solo a partire dall'11 giugno e includeranno una statuetta dei Pokémon compagni come bonus. Saranno in vendita anche dei pacchetti "Megaevoluzione" e la "Scelta del Campione", che includeranno vari oggetti da collezione, come delle statuette, spille e tazze.