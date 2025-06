Microsoft avrebbe in programma altri licenziamenti in Xbox nelle prossime settimane

Secondo Tom Warren di The Verge, il programma di tagli al personale di Microsoft non è ancora giunto al termine: nuovi licenziamenti potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane e coinvolgere anche i dipendenti della divisione Xbox .

I dipendenti Microsoft starebbero vivendo nell'incertezza

"Microsoft sta licenziando più di 300 dipendenti. Un mese dopo aver tagliato oltre 6.000 persone, Microsoft sta effettuando un'altra serie di riduzioni a Redmond, Washington. Questa volta le persone colpite sono più di 300, e ho sentito che alcune di queste fanno parte dei team legali di Microsoft", afferma Warren.

Il giornalista di The Verge ha aggiunto che il fatto di scaglionare i licenziamenti nel tempo, invece di effettuarli tutti insieme, ha avuto un impatto negativo sul morale dei dipendenti, che vivono nell'incertezza di non sapere quando, quanti e in quali divisioni verranno effettuati altri tagli.

"Ho parlato con quasi una dozzina di dipendenti attuali e ognuno di loro è preoccupato per i continui licenziamenti. La natura casuale di questi tagli e il fatto che Microsoft non li faccia tutti in una volta sola ha davvero colpito il morale dell'azienda. Non credo nemmeno che i licenziamenti siano finiti. Continuo a ricevere segnalazioni di nuovi tagli legati a Xbox, forse già entro la fine del mese."

Chiaramente sono indiscrezioni da prendere con le pinze, per quanto Warren viene reputato una fonte generalmente affidabile o quantomeno degna di attenzione nel panorama Microsoft e Xbox.