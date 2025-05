I nuovi licenziamenti di Microsoft hanno colpito anche qualcuno in Xbox, da una prima testimonianza

Ieri abbiamo riportato che, secondo quanto riferito da CNBC, Microsoft sta procedendo a licenziamenti che toccano il 3% della propria forza lavoro : sebbene la percentuali sia esigua, per una compagnia enorme come quella Redmond con oltre 200.000 dipendenti significa che circa 6000 persone risultano colpite da questa manovra di ristrutturazione.

Abbiamo visto nelle ore scorse che Microsoft ha effettuato una nuova ondata di licenziamenti che, a quanto pare, hanno colpito anche qualcuno in Xbox , secondo una prima testimonianza emersa su LinkedIn, in attesa di ulteriori delucidazioni.

Qualcuno in Xbox è stato colpito

La domanda principale che ci facevamo su queste pagine era se tali licenziamenti fossero destinati a colpire anche la sezione Xbox, e una prima risposta su questo fronte è giunta nelle ore scorse ed è purtroppo positiva, sebbene al momento non riguardi propriamente lo sviluppo di videogiochi.

Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming

La prima testimonianza sulla questione arriva infatti da Meredith L. K., manager del programma di supporto Xbox, la quale ha confermato di essere stata colpita dai nuovi tagli imposti da Microsoft, insieme al suo team in base a un messaggio pubblicato su LinkedIn.

"Dopo quasi 7 anni in Microsoft, io e il mio team siamo stati colpiti dai recenti licenziamenti condotti in tutta la compagnia", si legge nel messaggio. "È difficile esprimere a parole il significato di questa esperienza per me. Ho avuto il privilegio di lavorare con alcune delle persone più premurose, motivate e compassionevoli, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione del supporto e l'esperienza del cliente nelle operazioni di Xbox e CSS".

La manager in questione non lavorava dunque allo sviluppo di videogiochi ma soprattutto alla cura dell'esperienza utente per quanto riguarda la piattaforma Xbox tra cloud, account e app per mobile. Rimaniamo in attesa di eventuali altre informazioni al riguardo.