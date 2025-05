Lo studio della Banca d'Italia

Nella fase iniziale dello studio, è stato definito uno scenario di riferimento per valutare il comportamento di base degli LLM. Successivamente, sono state introdotte modifiche alle preferenze e agli incentivi per osservare come tali variazioni influenzassero le decisioni dei modelli. I risultati ottenuti hanno evidenziato una significativa eterogeneità nelle risposte degli LLM. Solo una minoranza dei modelli ha dimostrato una condotta etica in assenza di vincoli espliciti, suggerendo una potenziale vulnerabilità in termini di allineamento etico intrinseco e aprendo interrogativi sulla possibilità che, in determinate circostanze, l'IA possa "replicare" comportamenti rischiosi o non etici osservati nel mondo reale, come quelli attribuiti a figure controverse del settore finanziario.

Sam Bankman-Fried

Nello specifico, lo studio ha rilevato anche variazioni significative nella loro propensione alla disallineamento (cioè, comportamento non etico):