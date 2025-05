TikTok lancia “AI Alive”: trasforma una foto in video con un semplice prompt testuale

Creatività alla portata di tutti (con qualche limite)

Il processo è semplice: si seleziona una foto dalla galleria, si inserisce un prompt e si attende l'elaborazione - che richiede qualche minuto. I video generati sono brevi, della durata di pochi secondi, ideali per TikTok Stories. Nei test effettuati dal giornalista Jay Peters, il sistema ha restituito risultati altalenanti: mentre alcuni tentativi generavano animazioni convincenti, in altri casi l'output era deludente o incoerente con le richieste.

La funzione AI Alive di TikTok

In particolare, lo strumento non ha rispettato richieste troppo complesse o stilizzate, come ad esempio chiedere di far saltare un gatto "in stile anime". Tuttavia, la funzione è ancora in fase di implementazione e rappresenta già un passo significativo nel rendere la generazione video da immagini accessibile e integrata in un'app di largo consumo.