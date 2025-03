TikTok potenzia il parental control: nuove funzioni per la sicurezza degli adolescenti

TikTok ha annunciato un importante aggiornamento del Collegamento Familiare, il sistema di parental control lanciato cinque anni fa per aiutare i genitori a monitorare e gestire l'attività degli adolescenti sulla piattaforma. Con questo potenziamento, vengono introdotte più di 15 nuove funzioni pensate per rafforzare la sicurezza, la privacy e il benessere digitale dei minori.

Tra le novità più rilevanti, TikTok ha deciso di reimpostare automaticamente gli account degli adolescenti come privati nel caso in cui fossero stati resi pubblici. Inoltre, viene reintrodotto il feed dedicato alle STEM, un'area della piattaforma pensata per incentivare contenuti educativi su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

L'aggiornamento rappresenta un nuovo passo avanti nella tutela dei minori, come sottolineato da Ivano Zoppi, Segretario Generale di Fondazione Carolina, una delle organizzazioni che collaborano con TikTok per migliorare la sicurezza online: "I rischi della navigazione distorta o inconsapevole non saranno mai azzerati del tutto, perché la rete è fatta dagli esseri umani. Tuttavia, è positivo vedere una piattaforma impegnata a fare tutto il possibile per limitare i pericoli per i più giovani."