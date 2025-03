Amerzone: The Explorer's Legacy mostra le differenze del remake in un nuovo trailer, demo disponibile

Microids torna a mostrare Amerzone: The Explorer's Legacy con un nuovo trailer che illustra in particolare le differenze tra il remake e l'originale, celebrando tra l'altro, in questo modo, anche l'apertura delle prenotazioni per il titolo in questione.

La data di uscita è fissata per il 24 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre da oggi è possibile effettuare la prenotazione per l'edizione standard e anche per la ricca edizione limitata per il 25° anniversario dell'originale, che si presenta decisamente ricca di contenuti con Media Book e altro.

È possibile provare Amerzone: The Explorer's Legacy già da oggi con la demo messa a disposizione, che consente di sperimentare alcune parti di questa particolare avventura, che rilancia un classico di Benoît Sokal del 1999.