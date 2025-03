Il T-1000 si mostra in azione nel nuovo gameplay trailer di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos Sovrano

L'implacabile assassino in metallo liquido tratto da Terminator 2: Il giorno del giudizio torna direttamente dal 1991, con la voce e le sembianze originali dell'attore Robert Patrick , unendosi dunque al vasto cast di combattenti di Mortal Kombat 1 a partire dal 18 marzo, in accesso anticipato per i possessori del pacchetto d'espansione, e poi disponibile all'acquisto per tutti dal 25 marzo.

Un combattente di metallo liquido

Nella battaglia per la supremazia delle macchine, il T-1000 è un Terminator avanzato da infiltrazione ideato dalla superintelligenza artificiale Skynet. Composto di una lega mimetica liquida, il prototipo avanzato e teoricamente indistruttibile può prendere le sembianze di oggetti e persone con cui sia entrato in contatto, imitandone l'apparenza, il comportamento e la voce.

Dotato di grande intelligenza e abilità di metamorfosi, il T-1000 risulta essere un combattente efficace anche in Mortal Kombat 1, dove può contare su un'ampia lista di mosse speciali, incluse le sue abilità di trasformarsi in modo organico in armi affilate come lance e ganci, e di liquefarsi con manovre di occultamento.

Il video mostra anche una delle Fatality del T-1000 e un'anteprima della sua Animality, la brutale mossa finale che gli fa assumere le sembianze di un pastore tedesco per annientare gli avversari sconfitti. Le Animality sono disponibili come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Mortal Kombat 1.

Inoltre, il trailer mostra anche Madam Bo, una nuova combattente Kameo DLC che risulta efficace durante gli scontri grazie a una gamma di mosse di supporto molto particolari. Questo "Kameo" sarà disponibile come aggiornamento dei contenuti per tutti i possessori di Mortal Mombat 1: Espansione Kaos Sovrano senza costi aggiuntivi e sarà disponibile per l'acquisto il 18 marzo.