Monster Hunter Wilds ancora primo nella classifica di vendita Steam, Split Fiction non lo supera

Come da tradizione, viene pubblicata da SteamDB la classifica dei giochi più venduti al livello globale su Steam nella settimana compresa tra il 4 e l'11 marzo , con Monster Hunter Wilds ancora in testa e Split Fiction come novità maggiore, che si piazza però in seconda posizione.

Split Fiction supera il fenomeno R.E.P.O.

Dunque senza grandi sorprese Monster Hunter Wilds continua a dominare la scena, com'era facile aspettarsi considerando le vendite che sta facendo registrare sia su PC che su console, ma è comunque notevole anche la performance di Split Fiction, la new entry della settimana da parte di Hazelight.

Per il resto R.E.P.O. continua a confermarsi il nuovo fenomeno di Steam: il gioco è un horror cooperativo che mette insieme fino a 6 giocatori in partita, mischiando inquietudine come momenti decisamente umoristici e creando in questo modo un effetto davvero strano ma irresistibile.

Per il resto persistono Two Point Museum e Kingdom Come Deliverance 2 oltre a Warhammer 40.000: Space Marine 2, titoli che stanno dimostrato una notevole continuità, mentre a sorpresa Forza Horizon 5 ritorna in top ten conquistando la decima posizione, probabilmente sfruttando anche alcune promozioni dedicate.