Blades of Fire si focalizza molto sulla narrazione, ma pretenderà che siate curiosi di scoprirla

Alvarez ha parlato della necessità di avere buoni personaggi per raccontare una buona storia e ha affermato che Blades of Fire sarà "fortemente focalizzato sulla narrazione". Ha anche detto che, nonostante l'uso di filmati per raccontare la storia, Blades of Fire offrirà ai giocatori qualcosa che definisce "una sorta di narrazione organica".

MercurySteam (Metroid Dread, Castlevania: Lords of Shadows) sta svelando sempre più dettagli sul suo nuovo gioco di ruolo, Blades of Fire . In una recente intervista con Gamereactor, il co-fondatore dello studio e director Enric Alvarez ha rivelato che Blades of Fire darà grande spazio alla narrazione, pur dando ai giocatori la possibilità di decidere quanto vogliono essere coinvolti nella storia.

Come funziona la narrazione in Blades of Fire

"Potrebbe non sembrare, vista la libertà che il gioco offre, ma è un gioco fortemente incentrato sulla narrazione, e i personaggi sono la cosa più importante", ha detto Alvarez. "Non può esserci una buona storia senza buoni personaggi. Quindi, quando abbiamo scritto la storia, volevamo avere una certa narrazione esposta attraverso filmati, altri personaggi, ecc. ma volevamo anche avere una sorta di narrazione organica, a seconda di quanto si è proattivi".

Secondo Alvarez, la curiosità del giocatore sarà fondamentale per capire la storia di Blades of Fire. Un esempio è dato dal personaggio Adso, con cui si può parlare in qualsiasi momento e che fornirà ai giocatori dettagli criptici sulla loro missione attuale.

"La curiosità vi guiderà attraverso parti importanti della storia", ha spiegato Alvarez. "Per esempio, ci sono due meccaniche legate ai dialoghi con Adso. Una meccanica è: "Ok, dimmi cosa sai della missione che devo portando a termine". E Adso ti dirà cose vaghe perché non sa tutto di quella missione. Quindi, tu, come giocatore, saprai cosa sa lui".

"E c'è un secondo livello, che è quello di parlare di argomenti specifici ad Adso. Puoi fermarti in qualsiasi momento e dire: "Ehi, Adso, parlami dei falsari. Parlami dei martelli. Parlami dei maestri forgiatori, o di questo castello, o di questo nuovo personaggio che abbiamo appena trovato. Tutto questo si basa sulla vostra curiosità e la vostra partecipazione attiva. In questo modo il gioco è molto narrativo. Penso che sommando le due cose, il risultato è qualcosa di abbastanza coeso e interessante".

"In Blades of Fire, la maggior parte della storia non viene presentata in modo completamente esplicito. Devi andare a cercarla", ha detto. "Devi cercare attivamente di saperne di più. In questo gioco troverete personaggi piuttosto folli che vi daranno una prospettiva diversa su ciò che accade nel gioco".

Vi ricordiamo che abbiamo provato Blades of Fire.