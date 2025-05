Blades of Fire si mostra con il suo spettacolare trailer di lancio

Simile per certi aspetti ai classici soulslike , sebbene dotato di un certo grado di accessibilità, Blades of Fire ci vedrà creare man mano nuove armi usando i materiali raccolti e sperimentarne le potenzialità contro gli avversari di turno.

Così, accompagnati dal giovane monaco Adso, partiremo per un'avventura ispirata per molti versi a God of War, capace di esprimere dinamiche simili per quanto concerne i due protagonisti e di consegnarci un sistema di combattimento coinvolgente e sfaccettato , che si presta a diversi approcci a tutto vantaggio della varietà.

Al comando di Aran De Lira, erede degli dei nonché combattente dotato di poteri divini, dovremo affrontare la tirannica regina Nerea e le sue truppe sfruttando le nostre abilità per forgiare armi che resistano agli incantesimi usati dal nemico , che ha trovato il modo di trasformare il metallo in pietra.

Un grande ritorno per MercurySteam

Pur avendo realizzato l'eccellente Metroid Dread, il team di sviluppo di MercurySteam rimane noto a tanti appassionati per i due capitoli di Castlevania: Lords of Shadow, e non c'è dubbio che Blades of Fire richiami in qualche modo quel tipo di atmosfere e di estetica.

Un eventuale successo di critica e pubblico segnerebbe insomma un ritorno dello studio spagnolo fra i nomi che contano, peraltro con una proprietà intellettuale inedita: si tratterebbe di un gran bel risultato.