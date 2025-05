I team interni di Kojima Productions non superano le 150 persone, per via di un consiglio di George Miller

Hideo Kojima ha dichiarato che i progetti di Kojima Productions hanno dei team interni di massimo 150 persone. Ciò non esclude il ricorso ai servizi di studi in outsourcing, ma per quanto riguarda i core team, il nostro ha spiegato che non vuole andare oltre, per seguire un consiglio che gli ha datto George Miller, il regista dei Mad Max, che apparirà in Death Stranding 2: On the Beach nel ruolo di Tarman (doppiato dal cantante pop australiano Marty Rhone, che ha anche curato il motion capture del personaggio).